Lanlik goed 106 miljoen ophelle: dit wie de Fryske aksjedei foar Giro555

Mei de lanlike aksjedei is oant no ta mear as 106 miljoen euro ophelle, sa is niiskrekt bekend makke oan de ein fan de útstjoering Samen in actie voor Oekraïne.

Oant safier dizze blog oer de aksjedei foar Giro555, wêrmei't jild ynsammele wurdt foar Oekraïne. De ein fan dizze dei betsjut net dat de aksje ophâldt: alle jild en stipe is noch wolkom. Foar no tank foar it folgjen en bliuw foaral it nijs oer Fryske aksjes en Friezen yn Oekraïne folgjen by Omrop Fryslân.