Deminte ferpleechhûsbewenners yn Ljouwert 'reizgje' yn spesjale treinkûpee

De realistysk neiboude treinkûpee reizget by ferskate provinsjes del en stiet yn ferpleechhuzen foar minsken mei demintens. Dizze moanne stiet er yn de Fryske haadstêd.

"We hebben de coupé gebouwd, speciaal voor mensen met vergevorderde dementie die niet meer met de trein kunnen, maar zo toch weer ervaren hoe het is om met de trein te reizen", fertelt Anne van der Wal fan de NS.

"De coupé is opgebouwd uit oude treinonderdelen, zoals de rode banken en het kantelprullenbakje. Op een groot scherm zien ze het landschap aan zich voorbij trekken. Voor Friesland hebben we gekozen voor het traject Zwolle-Leeuwarden. Dat doen we bewust, misschien dat het herkenbaar is voor de bewoners en dat er herinneringen boven komen."

It projekt is tsien moannen lyn begûn. "We krijgen veel positieve reacties en er komen mooie verhalen boven. Dat is hartverwarmend om te horen."