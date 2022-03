Skylge: Is der noch plak foar auto's en wat is der te dwaan foar jongelju?

Neffens Plaatselijk Belang Terschelling soargje de toeristen derfoar dat it tal auto's tanimt, om't se dy hieltyd faker meinimme op fakânsje. It probleem wurdt lykwols ek feroarsake troch de eilanners sels. Dy nimme faker de auto as de bus en der kaam mear frachtferkear op it eilân. De partij wol yn diskusje gean mei belutsen partijen. Se lizze de fraach oft it autoferkear beheind wurde moat, noch efkes yn it midden.

Eveneminten

Der is noch mear oerlêst op it eilân: de bewenners ha ek lêst fan it tal eveneminten. De boargemaster hat in ûntwerpfergunning ôfjûn oan it festival Eilân, in dance festival yn it natuergebiet by it dúnmarke fan Hee. Dat wol sizze dat it festival foldocht oan de easken fan de iepenbiere oarder en feiligens, de folkssûnens en beskerming fan it miljeu. In protte ynwenners binne tsjin, om't it inisjatyf fan in evenemintebedriuw út Amsterdam komt en net fan it eilân sels.

Sels no't de ried net sa folle mear te sizzen hat yn dizze kwestje, komt it ûnderwerp 'eveneminten' wol in protte foar yn de ferkiezingsprogramma's. De VVD hat neat tsjin ûntwikkeling, mar mist de konneksje mei it eilân en mei it ferlet fan de mienskip.

PvdA en Samen Terschelling wize op in enkête dy't holden waard ûnder de ynwenners fan Skylge, dêr't út bliken docht dat der gjin grutte eveneminten bykomme moatte. Samen Terschelling, CDA en Plaatselijk Belang stelle dat se allinnich eveneminten hawwe wolle dy't passe by de skaal en de winsken fan it eilân.

It beslút leit no klear ta besjen, ynwenners kinne sjochwizen oanleverje as se kommentaar hawwe op it beslút. Yn maaie wurdt it úteinlike beslút ferwachte.