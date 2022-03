Earste fiering hillichferklearring Titus Brandsma: "Rjochtsje dy op it inerlik"

De hillichferklearring is mear fan de katolike tsjerke, wit ek De Vries. Foar himsels is dat gjin probleem: "Gemeenteleden stellen daar weleens een vraag over. Ik antwoord dan dat ik niet anders doe. Iedere zondag weer in de eredienst en bij elke begrafenis opnieuw. Bovendien is dit gewoon heel belangrijk. Titus Brandsma was een belangrijk man."

Mear ferdjipping

De Vries hie by de lêzing in dúdlik boadskip: "Titus richt zich op de binnenkant. Dat is een boodschap die wij kunnen zien als een uitdaging. Want daar zij we vooral mee bezig, met de oppervlakkigheid."

Hy hopet dat minsken har dêr wer mear yn ferdjipje: "Kunnen we niet komen tot een stukje verinnerlijking, vergeestelijking. De muren houden ons gevangen. Kunnen we niet proberen tot de kern te komen om God te vinden?"

Op Goedfreed, 15 april, stiet de folgjende fiering op it programma. By de Bonifatiuskapel yn Dokkum wurdt dan in 'Kruiswegviering' hâlden. Der wurdt dan ek stilstien by de teksten fan Titus Brandsma.