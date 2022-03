Wer in tsjingoal út in hoekskop foar Cambuur: "Dit moat derút"

"Op it momint dat we it goed foar elkoar hienen, krije we de goal tsjin. Dat is spitich", seit De Jong. Cambuur krige al faker tsjindoelpunten út hoekskoppen. "Wy hawwe it der faak oer en wy dogge der ek wat mei. Dit moat derút."

'Mac-Intosch wie net goed'

De Jong wol lykwols net te negatyf dwaan. "Salang't wy in protte goals meitsje en punten pakke, dan weaget it tsjin elkoar op."

De Cambuurtrainer helle ferdigener Calvin Mac-Intosch nei de kant. Hy hie al in giele kaart en spile ek net goed. "Ik bin hiel tefreden oer de jonges, allinnich is it somtiden net goed. Dan moatte je se wikselje en dat fine se ek net slim.

It shirt fan Pröpper

De Jong krige nei ôfrin it shirt fan doelpuntemakker Robin Pröpper. "Ik kin al jierren goed mei him. Hy wit dat it net goed giet mei myn soan Ruben." De soan fan De Jong hat noch altyd bot lêst fan de neisleep fan in coronabesmetting.

Takom wike spilet Cambuur tsjin Ajax. De Jong: "Fuotbal is fuotbal. We meitsje der in moaie wedstriid fan."

Marco Tol: "Twente was de bovenliggende partij"

Nei ôfrin fan de wedstriid moast Cambuurferdigener Marco Tol konkludearje dat Cambuur fertsjinne ferlern hie. "Ik denk dat er niet meer dan een gelijkspel in had gezeten. Twente was de bovenliggende partij."