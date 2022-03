Darter Danny Noppert nei heale finale UK Open

Heta hie earder noch Michael van Gerwen útskeakele, mar tsjin Noppert wie hy kânsleas: 10-5. Noppert sil letter snein de heale finale al spylje. Tsjin wa is noch net bekend. By de UK Open wurdt nei elke ronde opnij lotte; it wurdt dêrom ek wol de 'FA Cup' fan it darten neamd.

Mocht Noppert it toernoai winne, dan krijt er 120.000 euro prizejild.