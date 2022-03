Unmachtich Cambuur ferliest fan FC Twente: 1-0

Cambuur kaam nei it skoft better út de klaaikeamers. Dochs wie it Twente dat as earste skoarde. In ôffallende bal nei in hoekskop kaam by Robin Pröpper. De ferdigener fan Twente twivele net en skeat hurd raak: 1-0.

Strafskop

Twente krige yn de 77ste minút dé kâns om út te rinnen. Mitchel Paulissen hie in oertrêding makke yn it strafskopgebiet en skiedsrjochter Sander van der Eijk lei de bal op de stip. Ricky van Wolfswinkel skeat de bal lykwols op de peal.

It slagge Cambuur net mear om noch lyk te meitsjen. De Ljouwerters steane foarearst noch wol achtste yn de earedivyzje.