Antoinette de Jong wer tredde by WK allround: "Dit wie alles wat deryn siet"

Yn de ien-nei-lêste rit fan de 1.500 meter ried De Jong nei 1.55,18, wat op dat momint ek de rapste tiid wie. It wie deselde tiid as dy't de Noarske Ragne Wiklund dêrfoar riden hie.

Miho Takagi koe der yn de slotrit mei 1.55,03 lykwols ûnder dûke. Dêrmei behâldt se de lieding yn it allroundklassemint. Irene Schouten kaam net fierder as 1.56,43 en dêrmei ferliest se it twadde plak oan De Jong. Schouten stiet no tredde.

De Jong behâldt poadiumplak

De Jong moast hast twaënheale sekonde goedmeitsje op Miho Takagi om it WK te winnen. De Jong ried de 5.000 meter lykwols noch mar ien kear dit seizoen: by de wrâldbekerwedstriden yn Stavanger yn novimber fan foarich jier.

Yn de lêste rit stienen De Jong en Takagi tsjinoer inoar. Doe wie al dúdlik dat Irene Schouten nei alle gedachten de einoerwinning pakke soe. De Jong moast fjochtsje om op it poadium te bliuwen en dat slagge. Se finishste as fiifde yn 7.04,45. Dêrmei einige se op it tredde plak yn it klassemint.

It is de fjirde kear dat se in brûnzen medalje hellet op it wrâldkampioenskip allround. Earder barde dat yn 2016, 2019 en 2020.