Elmar Reinders wint Visit Friesland Elfstedenrace

It wie foar Fryslân de earste ynternasjonale hurdfytswedstriid foar manlju yn goed tsien jier. De Elfstedenrace is in koers foar de lytse, semyprofesjonele UCI Continental ploegen. Ek de opliedingsteams fan Jumbo-Visma en DSM dienen mei.

Tsjin de klok yn

De wedstriid komt tsjin de klok yn by de alve stêden del. De start wie sneintemoarn om 11.00 oere by it WTC yn Ljouwert en dêrnei gie it peloton nei Dokkum. Yn 'e middei kamen de hurdfytsers by Snits as lêste stêd foar de finish.