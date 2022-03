Fernijende Amerikaanske pleatsen yn Fryslân bondele yn boek

Alles foar de ko, want as it goed giet mei de ko, dan giet it ek goed mei de boer. Dat heart as in gedachte út de tiid fan no, mar hast hûndert jier ferlyn wie de soarch foar de ko al it útgongspunt foar de ûntwikkeling fan in nij soarte pleats yn Fryslân.

De Amerikaanske pleats soarge foar in grutte sprong nei foaren yn de meganisaasje fan it boerebedriuw. Hans de Haan en Jacob van der Vaart, beiden ferbûn oan de Boerderijenstichting Fryslân, woenen dizze bysûndere pleatsen yn plakje jaan yn de Fryske agraryske skiednis en skreaunen der in boek oer.