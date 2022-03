Deade en twa ferwûnen by stekpartij yn Ljouwert

Ien fan de ferwûnen soe der min oan ta wêze. De plysje hat in fertochte oanhâlden. Der wurdt ûndersocht wat der krekt bard is yn it hûs en de plysje praat mei tsjûgen en belutsenen.

De helptsjinsten kamen yn aksje nei't der in melding dien waard fan in mooglike brân. In wurdfierder fan de plysje kin net sizze oft der yndied brân wie: "Maar als dat zo was, dan was het minimaal."

Beide ferwûnen binne nei it sikehûs brocht. Oer de tadracht fan de stekpartij en de identiteit fan de deade en de ferwûnen kin de plysje noch neat sizze.