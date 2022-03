Stiennen, fean en skulpen: ûndersikers helje Waadboaiem boppe wetter

It Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Ryksuniversiteit Grins ha sa'n ûndersyk yn 2019 ek alris dien. Nijsgjirrich is om te sjen oft der yn de ôfrûne trije jier ek wat feroare is.

Der is yn alle gefallen folle mear bekend oer de stikken fan de waadboaiem dy't geregeld drûch stean by leech wetter as oer it Waad dat permanint ûnder wetter stiet. Kennis oer de ûnderwetternatuer is fan grut belang om dy natuer beskermje te kinnen.

Underwetternatuer

Natuurmonuminten leveret de projektlieder foar it projekt mei de namme Waddenmozaïek en fynt ek dat der mear gebeure moat op it mêd fan de ûnderwetternatuer.

Ek Rykswettersteat is belutsen as de partij dy't formeel de ferantwurding hat om dy ûnderwetternatuer te beskermjen. Mar dan moat dus wol earst mear dúdlik wurde oer wat der allegear libbet.

Laboratorium

1500 meunsters út de Waadsee helje, duorret sa'n njoggen wiken. En dat is noch net iens it measte wurk.

Alles wat út dy meunsters helle wurdt, moat nammentlik analysearre wurde yn it NIOZ-laboratorium op Teksel. Dat is hiel krekt wurk. It profyl fan de boaiem wurdt ek yn 3D fêstlein.