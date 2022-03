Saakkundigen fine Fryslân in geskikt hurdfytsplak: "De wyn is ús berch"

Fryslân kin him dus opmeitsje foar nochris in hurdfytskoers yn de provinsje, mar is Fryslân eins wol in geskikt plak foar in hurdfytsronde? Want de provinsje is wol hielendal flak.

De wyn hâldt net op

"Foar in moaie koers hoecht der net altyd in heuvel yn te sitten. Ik sis altyd: de wyn is ús berch. De omstannichheden binne hjir miskien wol ekstra swier. In heuvel hâldt altyd wer op, de wyn net", seit hurdfytster Aafke Soet fan Team Jumbo-Visma.