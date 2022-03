Ole Tobiasen: "We gaan genieten van dit ene punt"

De doelman, dy't fan 'e wike syn 33e jierdei fierde, seach dat syn ploech it foar it skoft dreech hie. "Daar moeten we weer naar kijken. Als we wat comfortabeler aan de bal zijn, dan kunnen we beter onder de druk vandaan spelen. Dat vertrouwen ontbreekt nu."

Krekt as syn trainer wol Mulder posityf bliuwe. "Mijn glas is halfvol. Ik weet dat we veel kwaliteit in de selectie hebben, dat zie ik elke dag. Onze kwaliteiten komen wel bovendrijven."

'Nu menens'

It besef dat it net lang mear duorje mei, is der neffens Mulder wol by de seleksje. "Dat is er na de wedstrijd tegen Utrecht wel gekomen, het besef dat het nu menens is. Er komen nu drie wedstrijden waarin we de punten moeten halen. Dan maken we het onszelf een stuk gemakkelijker."

De Friezen spylje takom wike opnij yn Noard-Brabân, dan tsjin RKC Waalwijk. Dêrnei komt Heracles Almelo nei Fryslân ta en de tredde yn de rige is in útwedstriid tsjin Sparta. Allegear ploegen dy't flak boppe of ûnder de Friezen steane.

"We weten wat we moeten doen. En ik ben er heilig van overtuigd dat we het ook gaan doen."

Dûbeld gefoel by Thom Haye

Dêr't Tobiasen en Mulder graach posityf binne, hat middenfjilder Thom Haye hiel mingde gefoelens nei it lykspul. "We zitten in een lastige periode waarin we veel verloren hebben." Wat dat oanbelanget is in punt tige wolkom.