VC Snits traktearret hikkesluter Set-Up'65 op romme nederlaach

VC Snits spile in fantastyske earste set. It waard mar leafst 8-25. De twadde set wie in hiel oar ferhaal. Set-Up'65 pakte in foarsprong en liet Snits efkes switte, mar de Snitsers wienen dochs noch op tiid wekker: 24-26.

Ienrjochtingsferkear

De tredde set wie dan wer hielendal yn hannen fan VC Snits. It ferskil wie úteinlik noch grutter as yn de earste set: 5-25.