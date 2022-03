Hearrenfean pakt punt yn degradaasjekreaker

Ek nei it skoft wienen de earste kânsen foar Willem II. Mulder moast yngripe by skotten fan Hornkamp en Daniel Crowley.

Van Beek mei de grutste kâns

Hearrenfean wie de bal hieltyd fluch kwyt en kaam sa eins net ta oanfallen. Willem II wie ek net bêst, mar kaam der sa no en dan noch wolris út. Sa kopte Mats Köhlert de bal nei in oere gefaarlik op doel.

Nei 71 minuten wie der lang om let wer ris in Hearrenfeankâns. Sven van Beek seach dat syn kopbal út in hoekskop fan de doelline helle waard troch Köhlert.

Oan de ein fan de wedstriid liet Hearrenfean him wat mear sjen, mar nettsjinsteande ynsetten fan Thom Haye, Anthony Musaba en Halilovic bleau it by 0-0.