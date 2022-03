Femke Kok pakt mei Nederlân wrâldtitel op teamsprint

Der dienen mar trije lannen mei oan dit WK teamsprint. Nederlân notearre 1.27,85 en wie dêrmei in stik rapper as de twa oare lannen. Poalen lei yn 1.29,51 beslach op it sulver, it thúslân Noarwegen pakte brûns yn 1.34,92.

"We ha moai gearwurke en it is moai dat it sa einige is", sei Kok nei ôfrin tsjin de NOS. "Ik bin hiel bliid dat it slagge is."