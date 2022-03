Yn winkels, loadsen en in kazerne: Fryslân massaal yn aksje foar Oekraïne

Yn Grou stean de doarren fan it Aquaverium iepen. Dêr is Harriet Pool de aksjelieder. "We stean hjir en by de Jumbo. Dat dogge we oant woansdei. We hoopje echt safolle mooglik guod op te heljen."

Der is benammen ferlet fan babyfoeding, seit Pool. "Dêr ha we echt in needgjalp oer krigen út Oekraïne. Dus as minsken wat bringe wolle, is dat in ding dêr't se oan tinke kinne."

Emoasjes en benaudens

Karel Visser komt binnen mei in pear matrassen en in koffer fol klean: "Termysk ûnderguod, in pear jassen en oar guod."

De oarloch yn Oekraïne rekket him: "Je binne der hieltyd mei dwaande. It is ferskriklik foar de minsken dêr. Sa kinne je wat dwaan."

Siemie Dijkstra bringt ûnder oare winterskuon. Se is emosjoneel as se it oerlanget: "It is sa slim wat der bart. Je sjogge it op telefyzje en je kinne neat dwaan. Mar it makket my ek bang. Bang dat it hjir ek komt."