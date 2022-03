ONS Snits ferliest foar de sechsde kear op rige

ONS hie it fan it begjin ôf dreech yn Putten. Nei 9 minuten wie it al 1-0 troch in doelpunt fan Steyn van Ark. Nei in healoere wie Lucas Veenendaal tichteby de 2-0, mar syn skot fleach njonken.

Strafskop

Nei 36 minuten folge de fertsjinne twadde treffer dochs. Vincent ter Burg benutte in penalty. Mei 2-0 op it skoareboerd sochten beide teams de klaaikeamers op.

Fuort nei it skoft makke Kevin Schmidt der 3-0 fan nei in flater yn de ferdigening by ONS. Steijn Potma krige noch in goede kâns om de eare te rêden, mar dat slagge net.

It wie alwer it sechsde ferlies op rige foar de Snitsers. ONS Snits hâldt yn de haadklasse B allinnich Noordscheschut noch efter him op de ranglist.