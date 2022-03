Antoinette de Jong slút earste dei WK allround ôf op tredde plak

De Jong kaam op de 500 meter ta in tiid fan 38,31. De oerwinning op de koarste ôfstân gie net ferrassend nei de Japanske Miho Takagi.

Irene Schouten sette har goeie foarm fan de Olympyske Spelen ek troch. De trijefâldich olympysk kampioene einige as sânde yn in nij persoanlik rekôr fan 39,24. Dêrmei hat se in oerbrêgbere efterstân fan 5,58 sekonden op de 3.000 meter op Miho Takagi.

De tredde en lêste Nederlânske dielnimster, debutante Merel Conijn, einige op de 500 meter as alfde yn 39,68 en dêrmei is it poadium foar har al fier fuort.

De Jong docht goed mei

Op de 3.000 meter wie Schouten in klasse apart. Har 3.58,00 betsjutte in baanrekôr. Yn it klassemint is Schouten no twadde.

Antoinette de Jong begûn mei in soarte fan alles-of-neattaktyk oan har rit. Uteinlik kaam De Jong dêrmei noch aardich yn de buert fan Schouten. De 4.00,90 fan De Jong wie goed foar it twadde plak op dizze ôfstân. De Rottumse is no tredde yn it klassemint.

Miho Takagi is nei dei 1 fan it WK de listoanfierder.