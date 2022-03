Kruijer ferrast mei winst yn Alternative Alvestêdetocht: "Kroon op carrière"

De 32-jierrige Kruijer kaam nei 200 kilometer solo oer de streek yn Luleå, dêr't it maratonpeloton dizze wiken sit foar in searje wedstriden.

Nei't er oer de finish kaam, sloech er de hannen foar de eagen. Hy hie yn syn lange karrêre noch nea in wedstriid op it heechste nivo wûn. No wol, en it is fuortendaliks de moaiste.