Arends berikt opnij challengerfinale, mar ferliest wer

De twa Nederlanners begûnen sterk oan de finale. Se hienen al gau in break te pakken tsjin it Belgysk/Dútske duo en stienen dy foarsprong net mear ôf. Yn de twadde set wie it senario omdraaid.

De supertiebreak begûn striemin, want Arends en Pel stienen al gau twa minybreaks efter. Nei in efterstân fan 3-8 kamen se noch werom oant 8-9, mar doe servearren Bemelmans en Masur it toernoai út.

Lange refalidaasje

Arends moast ferline jier lang refalidearje nei in pinkblessuere. Begjin dit jier pakte er mei Pel de tried wer op mei in finaleplak yn Quimper (Frankryk).

Dêrnei waard it duo útskeakele yn de kwalifikaasjes fan it ATP-toernoai yn Rotterdam. Yn Turijn lieten Arends en Pel sjen dat se stadichoan it nivo fan in jier lyn wer helje.