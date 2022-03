FryslânDOK: diel 2 fan 'Sykje sûnder ein'

Maurits Cornelis Escher is berne yn it hûs dat no keramykmuseum Het Princessehof is. Hy die syn grafyske oplieding yn Haarlem. Doe wenne hy in skoft yn Italië en moete dêr syn frou Jetta. Sy krigen trije soannen.

Yn Italië hat Escher in soad tekene. Syn fassinaasje foar geometryske, werheljende foarmen ûntstie nei in besite oan it paleis Alhambra yn it Spaanske Granada.