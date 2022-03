Gijs Jacobse ferlit Ljouwerter polityk: "Geef dossiers terug aan het Rijk"

Lang hiene de partijen PvdA en CDA it foar it sizzen yn de Ljouwerter gemeentepolityk, mar troch de fjouwer partijen dy't der no sitte sjocht it der hjoed-de-dei hiel oars út. Der is lykwols noch folle mear feroare yn de polityk, sa seit Jacobse.

"We zijn dualistisch geworden, wat betekent dat we niet meer meebesturen maar op een stuk afstand zitten." De ried kontrolearret it kolleezje no mear op haadlinen, neffens Jacobse.

'Betere afspiegeling van de bevolking'

"Toen ik er kwam waren het vaak mensen die hun sporen allang verdiend hadden", seit er. It wiene dan wol "wijze witte mannen, die aan een eind in hun carrière zaten", mar neffens Jacobse hiene sy mear ûnderfining mei bestjoeren.

"Het is nu een betere afspiegeling van de bevolking, maar het betekent ook dat er mensen in zijn gekomen die geen bestuurlijke kennis en ervaring hebben en voor wie datgene wat ze krijgen, een verrassing is."