Olympyske druk fuort by Antoinette de Jong: "Der sit in blidere kop op"

De Olympyske Spelen binne foar de measte riders it wichtichste toernoai fan it seizoen. Foar De Jong is it WK allround like wichtich. "Foar my is it in hiel belangrike wedstriid yn it seizoen. Om't ik it allrounden hiel leuk fyn, mar ek om't dit altyd wol in wedstriid is dy't hiel leuk en wichtch is. It stiet gelyk mei de Spelen. Ik ha der hiel folle nocht yn."

De reedrydster fan Jumbo-Visma hopet dat sy wat mear fan de ritten genietsje kin as dat se op de Spelen dien hat. It moat dan liede ta in medalje. En it leafst gjin brûnzen medalje. Want fan de fiif kear dat De Jong in WK allround ried, waard se trije kear tredde.

Net wer tredde

"Ferline jier haw ik myn Europeeske titel allround ferdigene. Ik wol no ek in kear in hiel goed WK allround ride yn plak fan eltse kear tredde wurde", laket De Jong, dy't by it lêste wrâldkampioenskip allround yn 2020 ek tredde waard.