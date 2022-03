Lêste etappe yn de Bloeizone Fryslân Tour: sneon ûntknoping yn Drachten

De start fan de lêste etappe is om 9.45 oere hinne oan de G. Boelenstraat yn Drachten. De etappe is 137 kilometer lang. De fytsers meitsje twa kear in rûntsje dy't ûnder mear by Wergea, Grou, Jirnsum en Akkrum delgiet.

De finish wurdt om 13.00 oere hinne ferwachte, ek wer oan de G. Boelenstraat yn Drachten.