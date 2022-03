Ellen van Dijk wint Bloeizone Fryslân Tour, slotrit foar Barbieri

Ellen van Dijk folget harsels op as winner fan de etappekoers, dy't oant en mei ferline jier bekend stie as de Healthy Ageing Tour. Ek yn 2013, 2016 en 2017 wie de se sterkste.

Basis lein yn tiidrit

De mearfâldich wrâldkampioene lei de basis foar har einoerwinning dit jier yn de earste fan trije etappes, in tiidrit yn en om Surhústerfean. Se wie dêryn 7 sekonden rapper as de nûmer twa, Riejanne Markus, en 25 sekonden as de nûmer trije, Marlen Reusser.

Freed einige de etappe yn Bakkefean yn in massasprint. Dêr leine bonifikaasjesekonden oan de finish foar de top trije, mar dy top trije bestie net út konkurrinten fan Van Dijk. Sneon wie itselde ferhaal.

'Heel erg nerveus'

"Het verschil van die zeven seconden is in stand gebleven", seach Van Dijk nei de lêste etappe werom. "Dat is heel moeilijk om te verdedigen en vandaag was het ook heel erg nerveus. Er kan van alles gebeuren, iedereen wil van voren rijden. Dat zijn niet mijn favoriete wedstrijden. Ik ben blij dat het voorbij is."