Skiermûntseach: wat spilet der yn de lytste gemeente fan Nederlân?

De eigeners fan de 80 wenningen dy't it oanbelanget, hawwe harren tige kritysk útlitten oer it nije belied. Ien fan de eigeners, Kris Bulder, joech yn in riedsgearkomste oan dat se har as eigeners fuortset fiele as 'inpikkers en uitmelkers van huisjes.'

Eigeners fiele harren 'fuortset'

Eigeners fiele har ûnder oare dupearre omdat in feroaring yn permaninte bestimming betsjut dat de wearde fan harren wenning bot sakje sil. En dat wylst der grutte twivel is oer de effektiviteit fan dizze maatregel.

Dwersferkeard belied

Kris Bulder syn famylje hat sûnt 1972 in hûs op Skiermûntseach en hy hat it sels no as in rekreaasjewenning yn besit. Hy wiist der op dat it belied dwersferkeard wurkje soe. Der soene no al ferskate eigeners wêze dy 't oanjûn hawwe dat se in oar hûs keapje sille mei in permaninte bestimming.

Op dy wize soe der fan de beëage wenromte foar de eilanners net folle terjochte komme.

Ek is neffens Bulder 93 persint fan de list fan mear as hûndert wenningsykjenden op syk nei lytse hierwenten. Dêr falle de rekreaasjewenten dy't eventueel frij komme soene hielendal net ûnder. "Die zijn onbetaalbaar voor die doelgroep. Op die manier heb je het maatschappelijk belang niet gediend en het privébelang geschaad", konkludearret Bulder.

Fanwege de neffens him minne juridyske ûnderbouwing sille de tsientallen eigeners nei de Ried fan Steat gean. Sy hoopje dat op dy wize it beslút mei weromwurkjende krêft wizige wurde kin. It is dan ek in krúsjale stap. Bulder is benaud dat de keazen beliedsline mooglik it paad sljochtet nei ûnteigening yn de takomst.

Histoarysk probleem

Uteinlik komt it ek del op in histoarysk probleem. Dêr't de eigeners wize op it feit dat dit in beliedswiziging is (earder ferliende rjochten wurde no weromdraaid, fine sy) sjogge it kolleezje en de mearderheid fan de ried de maatregel as in fuortsetting fan earder belied. Dat belied is der op rjochte om wenningen dy't bedoeld binne foar permaninte bewenning dêr ek foar te brûken.

Riedslid Bart Pastoor fan Samen voor Schiermonnikoog fynt dat minsken dy't op it eilân wenje wol de konsekwinsjes dêrfoar drage moatte. "We willen hiermee de leefbaarheid verhogen en het mogelijk maken dat jonge gezinnen op het eiland kunnen wonen."