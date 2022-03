De froulju fan sc Hearrenfean winne mei oermacht fan Excelsior

Mei de twadde helte waard der wiksele: Nina Nijstad makke romte foar Hanna Huizenga. Ek yn it twadde part siet it mei foar de Feanster froulju, want Elze Huls wist fan in grutte ôfstân in goal te meitsjen.

Debutanten

Coach Roeland ten Berge wiksele Nayomi Buikema foar Jet van Beijeren. Ek Chimera Ripa waard fan it fjild helle. Foar har kaam Iris Teijema yn it plak, dy't har debút makke. Fuortendaalks nei't sy it fjild op kaam waard sy omfier rûn. sc Hearrenfean krige dêrom in penalty tawiisd, dy't Eef Kerkhof kreas binnen sjit. Dêrmei stie it 3-0.

It bleau net by ien debút, want ek Sanne de Goede mocht foar it earst meispylje. Dêrfoar waard Elize van Wilsteren wiksele, krekt foar de ein fan de wedstriid. Net lang dêrnei klonk it fluitsinjaal en wie de 3-0 fersulvere. It is foar it earst sûnt 5 novimber dat de froulju wer yn kompetysje winne.