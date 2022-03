Surhuzum en Surhústerfean dogge mei oan in ynsammelaksje dy't opset is út de Oekraynske mienskip wei. It inisjatyf komt by Goffe Hoogsteen wei, syn frou komt út Oekraïne. Hy fynt it tige bysûnder om te sjen wat der yn syn omjouwing bart, mar makket him wol soargen oer syn skoanfamylje yn Oekraïne.