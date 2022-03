Ole Tobiasen: "Je merkt aan de ploeg dat ze hier uit willen komen"

Lucas Woudenberg is by Hearrenfean dwaande oan syn fiifde seizoen. Dêrfoar spile hy by NEC, Excelsior en Feyenoord, mar noch noait fuotballe hy tsjin degradaazje. "Dat klopt. En ik heb geen glazen bol, feit is dat we er niet goed voorstaan. Er komen cruciale wedstrijden aan. Iedereen is er van doordrongen."

Emoasje

Ek Woudenberg hat de krityk fan Van Beek net heard. "Ik denk dat het in de emotie na de wedstrijd was. Ik denk dat ie ook bedoelt dat iedereen er goed van doordrongen moet zijn. We moeten niet denken: mijn maatje los het wel op. We moeten er voor elkaar staan."