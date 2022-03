Amelân hinget sensoaren by ynwenners op it raam

De gemeente Amelân freget minsken om in jier lang mei te dwaan oan it projekt. Wol moat it raam útsjoch hawwe op in dyk mei trochgeand, al dan net toeristysk ferkear. Mei de ynformaasje hopet de gemeente mear ynsjoch te krijen yn it ferkear op it eilân.

Utkomsten brûke foar belied

"Wy wolle de ferkearsbewegingen op it eilân better yn byld krije, yn it heech- en leechseizoen", seit Folkert-Jan de Jong fan de ôfdieling ferkear en ferfier by de gemeente. "It jout ynformaasje en mei de útkomsten kinne wy wer belied opstelle en maatregels treffe. It lit knipepunten sjen."