Konsternaasje oer tiidrit Bloeizone Fryslân Tour: "Dit is niet wat je wilt"

"Dat is niet wat je wilt. Het uitgangspunt is maximale veiligheid voor de rensters", seit Thijs Rondhuis fan organisator Courage Events, "Die verantwoordelijkheid die hebben we en die voelen we zwaar. Wat er gisteren gebeurde is heel vervelend. Alle aanwonenden hebben een brief in de bus gekregen persoonlijk en over het hele parcours hadden we verkeersregelaars staan."

Gewoane auto's en fytsers op it parkoers

De maatregels ta spyt kaam in tal hurdfytsers auto's en gewoane fytsers tsjin yn 'e tiidrit. In oare auto negearre trije ferkearsregelers en ried de finishstripe op. Renster Letizia Paternoster moast sels in kearende bestelbus ûntwike.