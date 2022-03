Oerlis Veiligheidsregio en gemeenten oer opfang flechtlingen: "Dit gaat ons lukken"

It kabinet hat Fryslân as ien fan de 25 Veiligheidsregio's yn Nederlân frege om 2.000 Oekraynske flechtlingen op te fangen. "Het is logisch dat het verdeeld worden en ook logisch dat de Veiligheidsregio's daar een rol in spelen", seit Buma.

De krisis is sa grut dat der wol opfang fûn wurde moat, fynt hy. "Wij zijn er als burgemeesters in Fryslân van overtuigt dat dit ons ook gaat lukken." Al freget it wol in soad fan de mienskip, tinkt Buma.

Ynventarisaasje

Der binne neffens Buma al ferskate lokaasjes ta beskikking steld. "De vraag is vooral hoe we het organiseren. Ook omdat we niet weten wanneer en hoe men binnen zal komen. Zal dat centraal zijn of niet? Maar als je ziet hoe vreselijk de situatie in Oekraïne escaleert, moeten we ervanuit gaan dat veel mensen naar Nederland zullen komen. En dat dus ook Fryslân meehelpt met de opvang."