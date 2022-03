Sulver foar Femke Kok op har earste wrâldkampioenskip sprint

Foar de slotôfstân fan it wrâldkampioenskip sprint, de 1.000 meter, ferdigene Kok in foarsprong fan 0,22 sekonde op Leerdam. Dy lêste moast as earst ride fan it twatal en sette mei 1.14,96 in aardige tiid del.

Dêr kaam Kok yn de lêste rit net oan. De earste 600 meter siet se ûnder de tiid fan Leerdam, mar yn de slotronde rûn it ferskil te bot op en finishte Kok yn 1.15,33.

Michelle de Jong is as sechde einige op it WK sprint. Se ferbettere har op de 1.000 meter mei hast in sekonde yn ferliking mei tongersdei. It 1.17,06 wie de fiifde tiid.

Ellia Smeding is njoggende wurden. Op de 1.000 meter waard se kreas sechde yn 1.17,09.