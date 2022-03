Koarte oplibbing corona, mar Fryslân sit 'yn it sturtsje fan de omikronweach'

Hofstra is dokter ynfeksjesyktebestriding by GGD Fryslân. Hy praat fan in 'korte opleving'. "Ik denk dat we nu het staartje van de omikrongolf zien."

Neffens him komt it feit dat wy it heechste tal hawwe trochdat de tanimming yn Fryslân ek letter wie. Trochdat de pyk letter wie as yn oare regio's, folget ek it ôfnimmen fan de sifers wat letter.

Mar lytse tanimming troch ferromming

"Elders hebben nu zoveel mensen de ziekte doorgemaakt of zijn gevaccineerd dat de verspreiding nu dusdanig geremd is dat de aantallen echt dalen", seit Hofstra. Dat ferline wike freed de coronamaatregels ferromme binne, hat mar foar in lytse tanimming soarge.