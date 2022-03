Henk de Jong: "Cambuur mei wol wat brutaler wêze"

FC Twente is de klup dy't it hiel goed docht dit seizoen. De ploech fan trainer Ron Jans stiet fiifde mei 45 punten út 24 wedstriden.

Henk de Jong: "Ja, prachtige klup, grutte efterban. En Ron Jans docht it geweldich mei syn stêf. It is foar ús in útdaging. Ik hoopje dat it stadion hielendal fol sit. Dat is it moaiste wat der is. Lit mar komme. Wy kinne hjir ek resultaat helje. Ast by AZ in punt helje kinst, dan kin it hjir ek."