Fan 'net' nei 'wol': Femke Kok mei dochs it WK teamsprint ride

It betsjut dat Kok sneon mei Jutta Leerdam en Dione Voskamp de wrâldtitel ferdigenje mei. Doe't Coopmans seach dat Kok wol yn foarm is, hat er dochs besletten har op te stellen.

Unbegryp by Kok

Coopmans keas der yn earste ynstânsje foar om Jutta Leerdam, Dione Voskamp en Isabelle van Elst ride te litten. Dat fernuvere minsken, want Kok is de rapste Nederlânske rydster op de 500 meter.

Kok sels fielde har ek passearre en joech oan net te witten oan watfoar easken sy noch mear foldwaan moat om wol mei te dwaan, as dit net genôch wie. By Kok libbe ûnbegryp om't sy it hiele jier de fluchste wie.

Coopmans wie yn 't earstoan fan betinken dat der wat feroarje moast yn de opstelling en dat der 'mear power' yn 'e ploech moast. Ek soe meispylje dat Kok en Leerdam ek it yndividuele sprinttoernoai ride.