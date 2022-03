Fryslân moat fan kabinet 2.000 Oekraynske flechtlingen opfange

WTC net beskikber

De gemeente Ljouwert hat in koördinearjende rol. In wurdfierder jout oan op dit stuit drok te wêzen mei it sykjen nei in lokaasje en it regeljen fan oare saken as iten, drinken, medisinen en húsdokters. It is al wol dúdlik dat it WTC yn Ljouwert net beskikber is foar de opfang, om't dêr al minsken út Syrië en Afganistan opfongen wurde.

Troch de spesjale status fan de Oekraynske flechtlingen is it no net it COA dat foar de opfang ferantwurdlik is, mar de Veiligheidsregio.