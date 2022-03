Fryske pryster Titus Brandsma wurdt hillich ferklearre op 15 maaie

"Ik zie in Titus Brandsma een moderne heilige", seit biskop Ron van den Hout fan bisdom Ljouwert-Grins. "De problematiek die in zijn tijd speelde is nog steeds actueel. Denk aan vragen als de identiteit van scholen en de katholieke universiteit."

"Al kort na zijn dood wist men dat hij een bijzondere man is. Zijn zaligverklaring in 1985 en nu de heiligverklaring komen daar aan tegemoet. Ik ga zeker naar Rome, en ik hoop dat veel gelovigen uit Fryslân en het noordelijk bisdom ons vergezellen", seit de biskop.

Karmelyt

Pater Titus Brandsma waard yn 1881 berne yn Oegekleaster by Boalsert. Op 17-jierrige leeftiid kaam er by de kleasteroarder fan de karmeliten. Letter waard er pryster en sûnt de jierren 20 wie er ferbûn oan de Katolike Universiteit Nijmegen, earst as heechlearaar en letter as rektor magnifikus.

Oarloch

Yn de jierren 30 begûn Brandsma him iepenlik tsjin it nazisme te fersetten. Nei it útbrekken fan de Twadde Wrâldoarloch frege er katolike kranten om gjin nazipropaganda te pleatsen.

Ek fersette er him tsjin it fuortheljen fan Joadske learlingen fan katolike middelbere skoallen. Yn 1942 pakten de Dútske besetters Brandsma op. Hy ferstoar dat jier yn konsintraasjekamp Dachau.

Fersetsbetinkingskrús

Yn 1982 waard oan Brandsma postúm it Fersetsbetinkingskrús takend. Trije jier letter besleat paus Johannes Paulus II him as martler sillich te ferklearjen, de lêste stap nei in hillichferklearring.