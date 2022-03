Dûbeldekker mei Oekraynske flechtlingen oankaam yn Fryslân

De bus ried tiisdei nei it Poalske Warschau om dêr flechtlingen op te pikken. De bus hie plak foar yn totaal sa'n 87 flechtlingen. Dêrfan binne der fjouwer hielendal meiriden oant Fryslân. De rest is ûnderweis op ferskate plakken útstapt by bygelyks famylje en kunde.

Gaos

"We hawwe in goeie rit hân", seit sjauffeur Rene Noordmans, dy't tegearre mei in kollega it riden ôfwiksele. "We hawwe wol in pear lytse stopkes makke, mar de minsken woene it leafst sa gau as mooglik nei it plak fan bestimming."

Neffens Noordmans wie der yn Warsjau 'in protte gaos'. "Minsken wisten net wêr't se hinne moasten en wat se te wachtsjen stie."

Triennen

De sjauffeur hat in soad 'skrinende ferhalen' heard. "Benammen de fersleinens bliuwt my by en it gefal fan de man dy syn frou en bern fuortstjoerde om te oerlibjen", seit Noordmans. "Har man gie wer werom om te fjochtsjen."

Noordmans kin syn eagen hast net drûch hâlde wylst er it fertelt. "De minsken binne gewoan flechte yn in split second. Se pakke wat se meipakke kinne en se geane fuort. De rest bliuwt efter."