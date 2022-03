Opsterlân: Ferset tsjin de komst fan de Lelyline klinkt hieltyd lûder

Opsterlands Belang dominearret it politike striidtoaniel al sûnt 2010. By de lêste ferkiezings helle de lokale partij 28,6 persint fan de stimmen yn de gemeente. Dêrmei wienen se foar de tredde kear op rige de grutste partij. Under lieding fan hjoeddeistich fraksjefoarsitter Willemijn Bruining sil de partij it politike striidtoaniel dizze kear opnij betrêdzje.

Konflikt

De partij hat lykwols it betrouwen fan in tal ûndernimmers ferlern. Gerk-Jan Rinsma, ûndernimmer op De Gordyk, seit sels ree te wêzen om syn eigen partij op te rjochtsjen, fanwegen de minne steat fan hannel en toerisme yn it doarp.

Rinsma seit dat it in kwestje is dy't al tolve jierren duorret en dat it spilet sûnt Opsterlands Belang de grutste partij fan de gemeente is. Yn in iepen brief yn in lokale krante ropt Rinsma op om net wer op de partij te stimmen. Dêrmei hat it konflikt grif gefolgen foar Opsterlands Belang, dat al sûnt 2010 de grutste is yn de gemeente.

Konsesjes

Sels seit de partij dat it wol deeglik in soad betsjutte kin foar de ûndernimmers yn de gemeente. Sa neame se foarbylden as it ferbreedzjen fan diken en it ferbouwen fan de Lijnbaan op De Gordyk. Dêrby sizze se har net te werkennen yn it ferhaal dat ûndernimmers efterútgeane troch Opsterlands Belang.

Boppedat seit de partij dat it net de iennige partij is dy't sokke besluten nimt. Mei 'inkeld' 6 fan de 21 sitten yn de ried moat de partij konsesjes dwaan, wêrtroch't se net folslein ferantwurding nimme wolle oer de kwestje. Opsterlân hat op it stuit in koälysje fan trije partijen: Opsterlands Belang, ChristenUnie en PvdA. Mei-inoar binne se goed foar 11 fan de 21 sitten.



It is ûnwis watfoar effekt dit konflikt hat op de partij en ynwenners fan de gemeente. It makket Opsterlân lykwols in nijsgjirrige gemeente om de kommende ferkiezings te folgjen.