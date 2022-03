Fries yn Lviv: "Situaasje yn Oekraïne is hertferskuorrend"

De tsjustere eachein is in goed teken, want dat betsjut dat der gjin eksploazjes of brannen tichtby yn de omjouwing binne.

"As it alarm ôfgiet, dan moatte de lampen út en it gas en wetter ôfsluten wurde", fertelt Willem Nammensma, dy't yn Lviv wennet. En dan is it yn Lviv yn ferliking mei oare plakken yn it lân noch relatyf feilich.

Sabotaazjeklups

De direkte oarlochsdriging is der dan wol net, wol geane sabotaazjeklups troch de stêd hinne om it lân út in oare hoeke oan te fallen. "Dy hawwe it fansels net foarsjoen op minsken, mar op ynfrastruktuer. Dus echt wol de belangrike punten as de elektrisiteitsfoarsjenning, wetterfoarsjenning en soksoarte saken", seit Nammensma.

"Dat binne Russysk 'gezinde' lju, it kinne minsken út Wyt-Ruslân wêze, of Oekraïne sels. Juster is der in oantal út it easten fan Oekraïne oppakt, ôfrûne sneon wie it in groep út Wyt-Ruslân. It kinne ferskillende wêze, yn elts gefal Russysk 'gezind'", seit hy.