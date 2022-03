Bloeizone Fryslân Tour tenei sûnder tiidritten troch ferkear op parkoers

Neffens de organisaasje wie it parkoers folslein ôfsletten en waarden der 89 ferkearsregelers ynset om it ferkear fan de dyk ôf te hâlden.

'Auto's en fytsers kamen by hûzen wei'

De organisaasje seit dat de auto's en de fytsers op it parkoers by de hûzen oan de rûte weikamen. Fierder wie der in bussjauffeur dy't in ynstruksje fan in ferkearsregeler negearre.

Omdat it neffens de organisaasje net folslein foar te kommen is dat der ferkear op it parkoers komt, sil der net wer in tiidrit yn de Bloeizone Fryslân Tour opnaam wurde.

De tiidrit fan tongersdei waard wûn troch titelferdigener Ellen van Dijk.