Wâl Blauforlaet by Bûtenpost tige min: Achtkarspelen slút dyk ôf

"De feilichheid fan ús ynwenners is it belangrykste. De situaasje is hiel ferfelend foar de bewenners en de maatregels soargje foar oerlêst foar weibrûkers, mar we wolle gjin risiko's nimme", seit wethâlder Max de Haan.

Oerlêst foar it ferkear

De wenten oan de Blauforlaet binne noch wol te berikken fia de noardside, mar de dyk wurdt fierder ôfsletten foar motorisearre ferkear. Fiskjen op de wâl is net tastien.