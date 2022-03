De stoarmen Eunice en Franklin lizze alwer in skoftsje efter ús, mar yn de bosken fan Appelskea binne se der noch hieltyd drok mei. Wielervereniging Ooststellingwerf mei de bosken graach brûke foar it mountainbiken. Dan moat it der wol feilich wêze, en dus sille de hurdfytsers de hannen út de mouwe stekke.