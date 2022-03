Femke Kok moat yn de efterfolging op WK sprint

Kok sette op de 500 meter in tiid fan 37,78 del. Dat wie flugger as alle oare riders.

De oare Friezinne, Michelle de Jong, moast it yn har rit ôflizze tsjin de Eastenrykse Vanessa Herzog. De Jong kaam ta in tiid fan 38,27, tsjinoer de 37,93 fan Herzog. De Jong einige úteinlik op it sechsde plak. Herzog wie de nûmer twa.

Leerdam falt ôf

De Nederlânske favoryt Jutta Leerdam foel ôf mei in tiid fan 38,11. Dat wie goed foar in fiifde plak. De Harnzer Ellia Smeding, dy't útkomt foar Grut-Brittanje, einige op it fyftjinde plak yn in tiid fan 39,27.