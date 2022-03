Unbekenden stelle en ferniele hûnderten ferkiezingsaffysjes yn Súdwest-Fryslân

De ChristenUnie hat it sels oer in 'oanfal op de demokrasy'; de partij hat dêrom ek oanjefte fan de stellerij dien. Gert Schouwstra, de nûmer 2 fan dizze partij, rûst de skea dy't de partijen hawwe op 'seker 10.000 euro'.

Marianne Poelman, nûmer 4 fan de Partij van de Arbeid, fynt it ek ferfelend foar alle frijwilligers dy't harren sa ynsette om alle stêden en doarpen yn de gemeente fan posters te foarsjen. It is foar harren in grutte teloarstelling as de posters de oare moarns fuort binne of fernield binne.

160 buorden stellen

Sa slim as no wie it net earder. "We hebben gisteravond een campagne-overleg gehad en geïnventariseerd, en we komen op 160 borden die echt gestolen zijn", seit Poelman.

Wat ek foarkomt is dat der oer in ferkiezingsposter in oar affysje plakt wurdt, lykas dy fan 'The Great Reset'. Dat barde bygelyks yn Makkum. Schouwstra: "Dat affysje mei der fan my ek wêze, mar je hearre it net op in ferkiezingsposter te plakken." Yn de Legeaën binne alle posters neffens Schouwstra yn de sleat bedarre.