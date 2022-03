Fryske famylje makket nije rige foar Omrop Fryslân Tsjil

Omrop Fryslân Tsjil komt mei in nije rige foar de middenbou. De rige mei de namme 'André & Alfred: De Kartonnen Tiidmasine', giet oer de Fryske skiednis. Wat de rige bysûnder makket, is dat dizze betocht is en makke wurdt troch ien famylje, de famylje Dinjens-Brouwer út Ljouwert.