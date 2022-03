Ellen van Dijk wint earste etappe Bloeizone Fryslân Tour

De earste etappe wie in tiidrit fan 14,4 kilometer mei start en finish yn Surhústerfean. Van Dijk kaam ta in tiid fan 18:34. Dat wie flugger as de nûmer twa Riejanne Markus (18:41). De Switser Marlen Reusser wie tredde yn 18:59.

Steigenga njoggende

De Friezinne Nicole Steigenga (19:37) waard kreas njoggende. Aafke Soet kaam ta in tiid fan 20:13 en wie dêrmei 31ste. Anneke Dijkstra einige op plak 35 yn in tiid fan 20:18.

Freed is de twadde etappe fan de Bloeizone Fryslân Tour. Dy giet fan Eastermar nei Bakkefean.